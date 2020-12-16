Татьяна Мерзлякова вместе со своими помощниками посетила ИК-13 в Нижнем Тагиле

Вместе с ней в колонию общего режима пришли консультанты аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников и Михаил Жернаков, а также Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях старший советник юстиции Игорь Гусаков.
Омбудсмен и прокурор побеседовали с обвиняемыми и подозреваемыми, которых содержат в следственном изоляторе и помещениях камерного типа.
Также специалисты проверили, в каких условиях содержатся заключенные, и соблюдаются ли их права.
В результате проверка не выявила каких-либо нарушений в ИК-13.
Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле огласили приговор замначальнику ИК-13, которая похитила 3,5 тонны подсолнечного масла из столовой колонии.