Татьяна Мерзлякова вместе со своими помощниками посетила ИК-13 в Нижнем Тагиле

Татьяна Мерзлякова вместе со своими помощниками посетила ИК-13 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:08ОбществоPhoto: Официальный сайт уполномоченного по правам человека Свердловской области
15 декабря ИК-13, расположенную в Нижнем Тагиле, посетила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сообщается на сайте регионального омбудсмена.

Вместе с ней в колонию общего режима пришли консультанты аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников и Михаил Жернаков, а также Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях старший советник юстиции Игорь Гусаков.

Омбудсмен и прокурор побеседовали с обвиняемыми и подозреваемыми, которых содержат в следственном изоляторе и помещениях камерного типа.

Также специалисты проверили, в каких условиях содержатся заключенные, и соблюдаются ли их права.

В результате проверка не выявила каких-либо нарушений в ИК-13.

Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле огласили приговор замначальнику ИК-13, которая похитила 3,5 тонны подсолнечного масла из столовой колонии.

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