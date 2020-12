Татьяна Мерзлякова вместе со своими помощниками посетила ИК-13 в Нижнем Тагиле

15 декабря ИК-13, расположенную в Нижнем Тагиле, посетила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сообщается на сайте регионального омбудсмена.

Вместе с ней в колонию общего режима пришли консультанты аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников и Михаил Жернаков, а также Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях старший советник юстиции Игорь Гусаков. Омбудсмен и прокурор побеседовали с обвиняемыми и подозреваемыми, которых содержат в следственном изоляторе и помещениях камерного типа. Также специалисты проверили, в каких условиях содержатся заключенные, и соблюдаются ли их права. В результате проверка не выявила каких-либо нарушений в ИК-13. Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле огласили приговор замначальнику ИК-13, которая похитила 3,5 тонны подсолнечного масла из столовой колонии. В Нижнем Тагиле осудили замначальника ИК-13 за хищение масла на 150 тысяч рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter