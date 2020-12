В Екатеринбурге H&M судится с ТЦ «Гринвич» из-за отсутствия электричества в магазине

В Екатеринбурге магазин одежды H&M планирует подать в суд на управляющую компанию торгового центра «Гринвич».

Причиной этого стало отсутствие электроэнергии на арендованных площадях. В заявлении говорится, что магазин, расположенный в ТРЦ «Гринвич», временно закрыт с 24 сентября. Компанией H& M подано исковое заявление в отношении управляющей компании торгового центра для защиты своих прав и интересов,цитирует документ Е1. В картотеке Арбитражного суда региона 10 и 14 декабря зарегистрированы два иска от лица ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» против ООО «Управляющая компания «ИТС-групп». Юридический адрес фирмы совпадает с местонахождением «Гринвича». Напомним, в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь из покупателей, которые хотели приобрести товары в магазине «Икея». У ТЦ «Мега» в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь из покупателей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter