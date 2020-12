В Нижнем Тагиле местные жители не смогу свободно купить алкогольную продукцию в местах массового скопления людей в период новогодних и рождественских праздников. Данное постановление было опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

В результате розничная продолжа алкоголя будет запрещена: 31 декабря с 15.00 до 23.00 в районе: проспект Мира, улица Пархоменко, улица Горошникова и улица Карла Маркса;

7 января с 10.00 часов до 15.00 часов в тех же местах. В скором времени чиновники свяжутся с руководителями торговых организаций и оповестят их о запрете торговли спиртной продукцией в праздничные дни. Напомним, Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан в новогодние и рождественские праздники. Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан в новогодние праздники

