В Нижнем Тагиле прошло награждение победителей литературного конкурса «Серая шейка»

Сегодня в Нижнем Тагиле в Центральной городской библиотеке прошло награждение победителей XV конкурса литературного творчества «Серая Шейка».

В этом году впервые за все время проведения конкурса итоги были опубликованы на сайте раньше церемонии награждения. Победители были приглашены на церемонию награждения, сообщает пресс-служба ЦГБ. Всех участников поздравила начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина. Она вручила победителям экземпляр прошлого года «Были и небылицы», в котором опубликованы лучшие работы. Их получили Полина Новоселова, Полина Ильина, Алексей Сухинин, Мария Камешкова. Гран-при конкурса получила ученица 10 класса из Новосибирской области Мария Лимонова. В основу ее рассказа «Пряники» легла реальная история послевоенного детства соседки-старушки Екатерины Станиславовны. Награждение победителей Photo: Центральная городская библиотека Победителями в номинации «Литературное творчество» в своих возрастных группах стали: Полина Генералова, ученица школы № 69 и Алексей Сухинин, учащийся гимназия № 18. В преддверии награждения победителей члены жюри обсудили, каким в следующем году будет конкурс. Так, было предложено опубликовать лучшие работы в газете «Тагильский рабочий», ввести новые номинации, а также рецензировать работы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter