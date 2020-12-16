В поселке Уралец более трех десятков семей получили ключи от новых квартир

Напомним, на территории Нижнего Тагила реализуется региональная адресная и государственная программы по переселению граждан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На первом этапе в 2019 году были улучшены жилищные условия для 92 семей. Во время реализации второго этапа в 2020 году новые квартиры получили 155 семей. Планируется, что в 2021 году жилищные условия будут улучшены для 93 семей.