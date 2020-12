В поселке Уралец более трех десятков семей получили ключи от новых квартир

Сегодня 30 семей, которые проживали в аварийном доме в поселке Уралец под Нижним Тагилом, получили ключи от новых квартир.

На церемонии вручения ключей присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он поздравил новоселов, а также выразил благодарность областному министерству строительства и подрядчикам, выполнившим работы. По словам заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских, программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья выполняется уже не первый год. В этом году в Свердловской области уже три тысячи семей отпраздновали новоселье, и этот показатель на четверть опережает плановые показатели программы, в том числе и благодаря хорошей работе администрации Нижнего Тагила, сказал Виктор Московских. Вручение ключей Photo: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, на территории Нижнего Тагила реализуется региональная адресная и государственная программы по переселению граждан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На первом этапе в 2019 году были улучшены жилищные условия для 92 семей. Во время реализации второго этапа в 2020 году новые квартиры получили 155 семей. Планируется, что в 2021 году жилищные условия будут улучшены для 93 семей.

