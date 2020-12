В Свердловской области растет количество пациентов с пневмонией

В Свердловской области количество пациентов с пневмонией в четыре раза выше, чем в прошлом году.

Число заболевших ОРВИ в регионе за последние две недели начало снижаться. По данным Роспотребнадзора, с 7 по 13 декабря в Свердловской области был зарегистрирован 4431 случай пневмонии, за тот же период 2019 года такой диагноз был поставлен 981 человеку. За последнюю неделю пациентов с ОРВИ зарегистрировано 37,3 тысячи человек, год назад их было 29,5 тысячи. По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, при мониторинге ОРВИ выявляют два основных возбудителя — риновирус и коронавирус. Значит, среди зарегистрированных случаев ОРВИ есть пациенты с коронавирусом. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве у 40% больных ОРВИ в последующем подтверждается коронавирус. Общий вывод — комплекс принятых мер не приводит к желаемым изменениям, снижения заболеваемости нет, и это очень тревожно,рассказал Соловьев Е1. Напомним, по мнению экспертов, в ближайшее время в Свердловской области сохранится стабильно высокая заболеваемость COVID-19. Это связано с тем, что жители стали чаще посещать массовые места. Эксперты: на Урале в ближайшее время сохранится высокая заболеваемость COVID-19

