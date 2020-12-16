В Свердловской области в течение года безвести пропали более сотни человек

В Свердловской области в течение года безвести пропали более сотни человек

Сегодня, 17:45ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за 2020 год безвести пропавшими признаны 136 человек.

По итогам 2020 года на Среднем Урале было принято 5,2 тысячи заявлений о пропаже людей. Об этом рассказал замначальника отдела розыскной работы ГУ МВД России по Свердловской области Аркадий Болотов, пишет «КП-Екатеринбург».

Он отметил, что по сравнению со средней многолетней статистикой, число заявлений снизилось на 30%. По мнению Болотова, на это могла повлиять пандемия коронавируса, а также режим самоизоляции.

Кроме того, в лесах Свердловской области в этом году заблудились 90 человек, 65 из них были найдены.

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