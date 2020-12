Выборщики отдали предпочтение Байдену, а не Трампу

Суды, инициированные командой Трампа, не повлияли на решение большинства выборщиков отдать голоса Байдену.

Как сообщает "Мейстер",, даже несмотря на это, работа нового американского президента начинается непросто. Хотя Трамп, походе, покидает Белый дом, но и Байден займет кресло президента ослабленным после тяжелой борьбы. У многих американцев есть мнение, что выборы сфальсифицированы, поэтому они не признают легитимность Байдена и будут воспринимать его начинания в штыки. В связи с чем новому главе Белого дома нелегко будет проводить свою политику. По мнению авторов ТГ, прошедшие в США выборы еще раз напомнили о важности легитимности и соблюдения законов о выборах. ЦИК РФ направляет усилия на то, чтобы в России в принципе не было возможно произошедшее в Америке.

