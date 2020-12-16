Выборщики отдали предпочтение Байдену, а не Трампу

Как сообщает "Мейстер",, даже несмотря на это, работа нового американского президента начинается непросто. Хотя Трамп, походе, покидает Белый дом, но и Байден займет кресло президента ослабленным после тяжелой борьбы. У многих американцев есть мнение, что выборы сфальсифицированы, поэтому они не признают легитимность Байдена и будут воспринимать его начинания в штыки. В связи с чем новому главе Белого дома нелегко будет проводить свою политику.