Жительница Нижнего Тагила стала шестимиллионным пассажиром «Ласточки»

Жительница Нижнего Тагила стала шестимиллионным пассажиром «Ласточки»

Сегодня, 11:34ОбществоPhoto: пресс-служба Свердловской железной дороги
15 декабря на Свердловской железной дороге совершила поездку шестимиллионный пассажир пригородного электропоезда «Ласточка» — жительница Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба железной дороги региона.

Тагильчанка Татьяна Лукьяненко приобрела счастливый билет Екатеринбург — Нижний Тагил в мобильном приложении «Пригород». Женщину поздравили руководители СВЖД и вручили ей сувениры с символикой электропоезда, а также небольшие подарки.

Юбилейного пассажира определили с помощью автоматизированной системы управления, она позволяет фиксировать каждый билет.

Напомним, с 13 декабря в Свердловской области изменился график курсирования ряда электричек между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, теперь на них можно будет доехать до центра столицы Урала и других районов города.

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