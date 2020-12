Жительница Нижнего Тагила стала шестимиллионным пассажиром «Ласточки»

15 декабря на Свердловской железной дороге совершила поездку шестимиллионный пассажир пригородного электропоезда «Ласточка» — жительница Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба железной дороги региона.

Тагильчанка Татьяна Лукьяненко приобрела счастливый билет Екатеринбург — Нижний Тагил в мобильном приложении «Пригород». Женщину поздравили руководители СВЖД и вручили ей сувениры с символикой электропоезда, а также небольшие подарки. Юбилейного пассажира определили с помощью автоматизированной системы управления, она позволяет фиксировать каждый билет. Напомним, с 13 декабря в Свердловской области изменился график курсирования ряда электричек между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, теперь на них можно будет доехать до центра столицы Урала и других районов города. В Нижнем Тагиле изменили график движения электричек со столицей Урала

Related news: В Нижнем Тагиле изменили график движения электричек со столицей Урала

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter