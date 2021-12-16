Без единственной поликлиники и врачей остался поселок под Нижним Тагилом

На отсутствие врачей и запущенное состояние здания пожаловались жители села Петрокаменское под Нижним Тагилом. Теперь им приходится ездить на лечение в город.

На отсутствие врачей и запущенное состояние здания пожаловались жители села Петрокаменское под Нижним Тагилом. Теперь им приходится ездить на лечение в Нижний Тагил.Поликлиника не работает из-за того, что в ней нет заведующего в течение двух месяцев, рассказала завхоз ГБ № 4 Нижнего Тагила Алена Погудина. Именно к ГБ № 4 относится медучреждение Петрокаменского. Погудина уточнила, что она пока осталась одна и следит за тем, в каком состоянии находятся помещения. Других 17 сотрудников, в том числе медсестер, поваров и уборщиц, по ее словам, отправили до конца декабря по домам без сохранения зарплаты.Медикам предлагалась работа в Нижнем Тагиле с той же оплатой, но они не согласились, так как ездить им очень далеко, рассказывает завхоз. В стационаре несколько лет назад была произведена замена батарей, кроватей, мебели и оборудования. Однако самому зданию, рассказывает завхоз, требуется ремонт. В здании отсутствует душ и негде умыться, рассказывает одна из местных жительниц. Людям, по ее словам приходится спать под двумя одеялами и с обогревателями. В Минздраве Свердловской области подтверждают, что пациентов перенаправляют в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Тем, кому требуется дневной стационар, помощь оказывается в Горноуральской районной поликлинике. Также при необходимости приезжают бригады скорой помощи. Там также уточнили, что 15 декабря ожидается приезд врача-терапевта. Он будет работать по программе «Земский доктор». Учреждение разместило вакансии о поиске персонала. О состоянии здания в Минздраве заявили, что почти закончены работы по обследованию состояния здания. После этого планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт.

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