«Дорожные звездочки» зажгли на конкурсе по БДД в Нижнем Тагиле

Дети и сотрудники 105 детских садов Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа приняли участие в конкурсе по безопасности дорожного движения «Дорожные звездочки». 25 претендентов на победу вышли в городской тур.

Дети и педагоги садиков Нижнего Тагила соревновались в дух номинациях — «Агиттворчество» и дефиле «Засветись!». Согласно правилам второго конкурса, ребята должны были продемонстрировать одежду со световозвращающими элементами, сообщается на сайте ГДДЮТ Нижнего Тагила. Конкурс проводился дистанционно — творческие коллективы присылали свои работы в формате театрализованного представления, литературно-музыкальной композиции, агитбригады, дефиле. Победителей выбрало жюри, которое состояло из специалистов ГИБДД и педагогов ГДДЮТ. Гран-при получили МАДОУ «Солнечный круг» (детсад № 80) и «Детство» (детсад № 211) в номинации «Агиттворчество» и МАДОУ «Радость» СП № 186 в номинации «Дефиле «Засветись!». Фото: страница МБУ ДО ГДДЮТ во "Вконтакте" 1 место за агитационный ролик получили детские сады № 85 и № 143, 2 место заняли садики № 31, 190, 58, 41, 43 и 184. Третьими стали ДОУ № 192, 161, 157, № 5 из Николо-Павловского и «Капитошка». Первое место в модном показе получили садики № 16 из Новоасбеста, 53, 188 и 165. Вторыми — детские сады № 41 и 1. Третье место досталось садикам № 142, 204 и 3. Новогодние утренники пройдут в тагильских садиках без родителей

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter