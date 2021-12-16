“Интеррос” направит миллиард долларов на искусственный интеллект

Венчурный фонд "Восход", созданный “Интерросом” в этом году, будет поддерживать высокотехнологичные стартапы сначала на Дальнем Востоке, потом и в других регионах страны. Инвестиционная компания направит на эти цели 10 миллиардов рублей в следующие пять лет, сообщает interfax.ru.
По словам Владимира Потанина, фонд может стать якорным инвестором в развитии Дальнего Востока и поможет найти высокотехнологичные стартапы. А чтобы усилить свое присутствие на рынке высоких технологий, “Интеррос” дополнительно выделит 1$ миллиард на инвестиции в эту сферу.
Глава “Интерроса” отметил, что компания уже несколько лет развивает свою цифровую повестку, в частности участвует в законотворческой деятельности, инвестирует в глобальные цифровые платформы и поддерживает создание научных лабораторий.
Потанин считает, что Россия имеет несколько естественных преимуществ для того, чтобы стать лидером в сфере цифровизации и хай-тека.
"Для этого у нас есть все необходимое: первоклассные программисты, основательная математическая школа, перспективное законодательство о цифровых финансовых активах, а также передовой регулятор в лице Центрального банка", - заключил Потанин.