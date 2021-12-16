“Интеррос” направит миллиард долларов на искусственный интеллект

Венчурный фонд "Восход", созданный “Интерросом” в этом году, будет поддерживать высокотехнологичные стартапы сначала на Дальнем Востоке, потом и в других регионах страны. Инвестиционная компания направит на эти цели 10 миллиардов рублей в следующие пять лет, сообщает interfax.ru.