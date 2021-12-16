“Интеррос” направит миллиард долларов на искусственный интеллект

“Интеррос” направит миллиард долларов на искусственный интеллект
“Интеррос” направит миллиард долларов на искусственный интеллект
Сегодня, 19:14ОбществоФото: pixabay.com
Вслед за открытием венчурного фонда “Восход” компания “Интеррос” выделит $1 миллиард на проекты в сфере высоких технологий, заявил владелец "Интерроса" и президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".

Венчурный фонд "Восход", созданный “Интерросом” в этом году, будет поддерживать высокотехнологичные стартапы сначала на Дальнем Востоке, потом и в других регионах страны. Инвестиционная компания направит на эти цели 10 миллиардов рублей в следующие пять лет, сообщает interfax.ru.

По словам Владимира Потанина, фонд может стать якорным инвестором в развитии Дальнего Востока и поможет найти высокотехнологичные стартапы. А чтобы усилить свое присутствие на рынке высоких технологий, “Интеррос” дополнительно выделит 1$ миллиард на инвестиции в эту сферу.

Глава “Интерроса” отметил, что компания уже несколько лет развивает свою цифровую повестку, в частности участвует в законотворческой деятельности, инвестирует в глобальные цифровые платформы и поддерживает создание научных лабораторий.

Потанин считает, что Россия имеет несколько естественных преимуществ для того, чтобы стать лидером в сфере цифровизации и хай-тека.

"Для этого у нас есть все необходимое: первоклассные программисты, основательная математическая школа, перспективное законодательство о цифровых финансовых активах, а также передовой регулятор в лице Центрального банка", - заключил Потанин.

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