Об отказе в трудоустройстве из-за прививки от COVID-19 заявила екатеринбурженка

Об отказе в трудоустройстве из-за прививки от COVID-19 заявила екатеринбурженка
Об отказе в трудоустройстве из-за прививки от COVID-19 заявила екатеринбурженка
Сегодня, 10:03ОбществоФото: 1MI
В отказе в приеме на работу из-за прививки от коронавируса заявила жительница Екатеринбурга. Она пришла на открытую вакансию на «Радио Си».

Во время разговора, по словам девушки, менеджер по подбору персонала задала вопрос о вакцинации. Когда она ответила утвердительно, то специалист сказала, что в компании так не принято, пишет Ура.ру со ссылкой на девушку.

По мнению девушки, причиной отказа могло стать наличие вакцинации от коронавируса.

Руководитель медиахолдинга, в который входит радиостанция, Николай Грахов был удивлен ситуации. Он отметил, что для сотрудников была организована вакцинация. Он пообещал разобраться в произошедшем.

В пресс-службе «Радио Си» опровергли информацию об отказе в приеме из-за прививки. Там рассказали, что девушка пришла устраиваться юристом, но ей было отказано из-за отсутствия опыта. О вакцинации, уточнили в пресс-службе, речи не шло.

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Екатеринбург
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