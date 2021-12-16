Об отказе в трудоустройстве из-за прививки от COVID-19 заявила екатеринбурженка

В отказе в приеме на работу из-за прививки от коронавируса заявила жительница Екатеринбурга. Она пришла на открытую вакансию на «Радио Си».

Во время разговора, по словам девушки, менеджер по подбору персонала задала вопрос о вакцинации. Когда она ответила утвердительно, то специалист сказала, что в компании так не принято, пишет Ура.ру со ссылкой на девушку. По мнению девушки, причиной отказа могло стать наличие вакцинации от коронавируса. Руководитель медиахолдинга, в который входит радиостанция, Николай Грахов был удивлен ситуации. Он отметил, что для сотрудников была организована вакцинация. Он пообещал разобраться в произошедшем. В пресс-службе «Радио Си» опровергли информацию об отказе в приеме из-за прививки. Там рассказали, что девушка пришла устраиваться юристом, но ей было отказано из-за отсутствия опыта. О вакцинации, уточнили в пресс-службе, речи не шло.

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