«Пятерочка» стала лидером рейтинга любимых продуктовых магазинов

«Пятерочка» стала лидером рейтинга любимых продуктовых магазинов
«Пятерочка» стала лидером рейтинга любимых продуктовых магазинов
Сегодня, 17:43ОбществоФото: 5ka.ru
Традиционное исследование «Любимые бренды россиян» провели эксперты Online Market Intelligence (OMI) по итогам уходящего года. Возглавила рейтинг в категории «Продуктовые магазины» торговая сеть «Пятерочка».

Популярность ретейлера выросла на 1 процентный пункт и составила 20,9%, пишет eg.ru.

По словам директора по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаила Ярцева, любовь потребителей — это важный показатель эффективности сотрудничества с брендом. Данный показатель состоит из функциональных, имиджевых, эмоциональных и поведенческих характеристик. Они дают возможность оценить отношение к бренду и силу эмоциональной привязанности к нему потребителей.

«Пятерочку» россияне воспринимают положительно. И данный тренд только усиливается, что стало комплексным результатом. Сеть делает новые шаги к своей ключевой цели. Она заключается в том, чтобы заслужить доверие клиентов, пояснил Михаил Ярцев.

OMI входит в число основных отечественных компаний, разрабатывающих комплексные решения для маркетинговых исследований наиболее крупным предприятиям на Земле, которые включены в рейтинг Fortune Global 500. С 2010 года аналитики OMI проводят опросы среди граждан, выбирающих свои любимые бренды в разных категориях.

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