«Пятерочка» стала лидером рейтинга любимых продуктовых магазинов

По словам директора по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаила Ярцева, любовь потребителей — это важный показатель эффективности сотрудничества с брендом. Данный показатель состоит из функциональных, имиджевых, эмоциональных и поведенческих характеристик. Они дают возможность оценить отношение к бренду и силу эмоциональной привязанности к нему потребителей.