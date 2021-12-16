«Пятерочка» стала лидером рейтинга любимых продуктовых магазинов

Популярность ретейлера выросла на 1 процентный пункт и составила 20,9%, пишет eg.ru.
По словам директора по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаила Ярцева, любовь потребителей — это важный показатель эффективности сотрудничества с брендом. Данный показатель состоит из функциональных, имиджевых, эмоциональных и поведенческих характеристик. Они дают возможность оценить отношение к бренду и силу эмоциональной привязанности к нему потребителей.
«Пятерочку» россияне воспринимают положительно. И данный тренд только усиливается, что стало комплексным результатом. Сеть делает новые шаги к своей ключевой цели. Она заключается в том, чтобы заслужить доверие клиентов, пояснил Михаил Ярцев.
OMI входит в число основных отечественных компаний, разрабатывающих комплексные решения для маркетинговых исследований наиболее крупным предприятиям на Земле, которые включены в рейтинг Fortune Global 500. С 2010 года аналитики OMI проводят опросы среди граждан, выбирающих свои любимые бренды в разных категориях.