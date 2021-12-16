Системы накопления электроэнергии «Роснано» повысят надежность в 10 регионах

Системы накопления электроэнергии «Роснано» повысят надежность в 10 регионах
Системы накопления электроэнергии «Роснано» повысят надежность в 10 регионах
Сегодня, 20:33ОбществоФото: pxhere.com
Группа «РОСНАНО» в 10 субъектах РФ ввела в эксплуатацию накопители электрической энергии. Церемония запуска состоялась в четверг, 16 декабря, на территории главного аналитического центра «Россети Центр».

В мероприятии приняли участие председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Куликов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский, а также первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, сообщает Newsnn.ru.

Отмечается, что современные системы накопления электроэнергии позволят обеспечить объекты социальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением. Так, накопители установят в детсады и школы, ФАПы, поликлиники и амбулатории, а также в котельные.

Передовые системы накопления электроэнергии разработаны на основе литий-ионной аккумуляторной батареи, ее емкость составляет от 40 до 82 киловатт-час. Также накопители оснащены полупроводниковым преобразователем мощностью от 10 до 60 киловатт.

При этом 15 объектов с емкостью более одного мегаватт-часа созданы специалистами РОСНАНО. Всего был установлен 31 накопитель в 10 регионах страны. Так, системы были внедрены в следующих регионах: в Республике Удмуртия и Курской, Смоленской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Белгородской, Тамбовской областях.

Сообщается, что одним из ключевых направлений деятельности группы «РОСНАНО» является перспективное развитие электроэнергетики. В настоящее время аккумуляторные накопители электрической энергии запускаются в разных государствах по всему миру.

Как рассказал Сергей Куликов, на сегодняшний день перечень субъектов, где планируется запустить системы накопления, расширяется. По данному вопросу компания планирует произвести масштабные работы в следующем году.

«Проекты, осуществляемые портфельными компаниями группы «РОСНАНО», повысят эффективность работы энергосетевого комплекса. Партнерство позволило нам сформировать фундамент, необходимый для дальнейшего развития технологии», — подчеркнул председатель правления ООО «УК «РОСНАНО».

В свою очередь, глава ПАО «Россети Центр» сообщил, что современные накопители энергии разрабатываются для увеличения качества и надежности систем энергоснабжения. Данные системы уже показали эффективность при опытно-промышленной эксплуатации. В связи с этим область применения накопителей планируется расширить.

«Для этого будут продолжены совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с производителями данных систем, чтобы в том числе в перспективе обеспечить автономное электроснабжение удаленных потребителей на отдельных участках линий», — обратил внимание Игорь Маковский.

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