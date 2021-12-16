Системы накопления электроэнергии «Роснано» повысят надежность в 10 регионах

При этом 15 объектов с емкостью более одного мегаватт-часа созданы специалистами РОСНАНО. Всего был установлен 31 накопитель в 10 регионах страны. Так, системы были внедрены в следующих регионах: в Республике Удмуртия и Курской, Смоленской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Белгородской, Тамбовской областях.