Системы накопления электроэнергии «Роснано» повысят надежность в 10 регионах

В мероприятии приняли участие председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Куликов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский, а также первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, сообщает Newsnn.ru.
Отмечается, что современные системы накопления электроэнергии позволят обеспечить объекты социальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением. Так, накопители установят в детсады и школы, ФАПы, поликлиники и амбулатории, а также в котельные.
Передовые системы накопления электроэнергии разработаны на основе литий-ионной аккумуляторной батареи, ее емкость составляет от 40 до 82 киловатт-час. Также накопители оснащены полупроводниковым преобразователем мощностью от 10 до 60 киловатт.
При этом 15 объектов с емкостью более одного мегаватт-часа созданы специалистами РОСНАНО. Всего был установлен 31 накопитель в 10 регионах страны. Так, системы были внедрены в следующих регионах: в Республике Удмуртия и Курской, Смоленской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Белгородской, Тамбовской областях.
Сообщается, что одним из ключевых направлений деятельности группы «РОСНАНО» является перспективное развитие электроэнергетики. В настоящее время аккумуляторные накопители электрической энергии запускаются в разных государствах по всему миру.
Как рассказал Сергей Куликов, на сегодняшний день перечень субъектов, где планируется запустить системы накопления, расширяется. По данному вопросу компания планирует произвести масштабные работы в следующем году.
«Проекты, осуществляемые портфельными компаниями группы «РОСНАНО», повысят эффективность работы энергосетевого комплекса. Партнерство позволило нам сформировать фундамент, необходимый для дальнейшего развития технологии», — подчеркнул председатель правления ООО «УК «РОСНАНО».
В свою очередь, глава ПАО «Россети Центр» сообщил, что современные накопители энергии разрабатываются для увеличения качества и надежности систем энергоснабжения. Данные системы уже показали эффективность при опытно-промышленной эксплуатации. В связи с этим область применения накопителей планируется расширить.
«Для этого будут продолжены совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с производителями данных систем, чтобы в том числе в перспективе обеспечить автономное электроснабжение удаленных потребителей на отдельных участках линий», — обратил внимание Игорь Маковский.