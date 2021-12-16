Суд снова отказал в УДО фотографу-убийце из Екатеринбурга Дмитрию Лошагину

Суд снова отказал в УДО фотографу-убийце из Екатеринбурга Дмитрию Лошагину
Суд снова отказал в УДО фотографу-убийце из Екатеринбурга Дмитрию Лошагину
Сегодня, 11:03ОбществоФото: 1MI
Осужденного за убийство модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой фотографа Дмитрия Лошагина, Свердловский областной суд снова отказался выпускать из тюрьмы досрочно.

Сам фотограф решил отказаться от участия в заседании, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Юлия Прокопьева была убита летом 2013 года. Ее обгоревшее тело найдено в лесу под Екатеринбургом. После разбирательств был задержан ее муж Дмитрий Лошагин. Впоследствии он признан виновным в преступлении. Он был приговорен к 10 годам колонии. Теперь фотограф пытается выйти из колонии досрочно. 7 декабря 2020 года его ходатайство было удовлетворена Чкаловским районным судом Екатеринбурга, однако 2 февраля 2021 года Свердловским областным судом решение было отменено. Последнее ходатайство было рассмотрено 22 октября. Районный суд его также отказался удовлетворять.

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Екатеринбург
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