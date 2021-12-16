Суд снова отказал в УДО фотографу-убийце из Екатеринбурга Дмитрию Лошагину

Напомним, Юлия Прокопьева была убита летом 2013 года. Ее обгоревшее тело найдено в лесу под Екатеринбургом. После разбирательств был задержан ее муж Дмитрий Лошагин. Впоследствии он признан виновным в преступлении. Он был приговорен к 10 годам колонии. Теперь фотограф пытается выйти из колонии досрочно. 7 декабря 2020 года его ходатайство было удовлетворена Чкаловским районным судом Екатеринбурга, однако 2 февраля 2021 года Свердловским областным судом решение было отменено. Последнее ходатайство было рассмотрено 22 октября. Районный суд его также отказался удовлетворять.