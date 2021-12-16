ТОСы Нижнего Тагила смогут побороться за звание лучшего «новогоднего»

ТОСы Нижнего Тагила смогут побороться за звание лучшего «новогоднего»
ТОСы Нижнего Тагила смогут побороться за звание лучшего «новогоднего»
Сегодня, 21:50ОбществоФото: 1МI
Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление города в рамках фестиваля «Новогодний ТОС».

Соответствующее постановление от 16 декабря за подписью главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева опубликовано на сайте горадминистрации.

20 декабря в мэрии начнется прием заявок на участие в фестивале «Новогодний ТОС» и продлится до 24 числа. Члены ТОСа должны будут не только придумать и создать атмосферу нового года на своей территории, но и провести семейные состязания, колядки, спортивные игры, турниры, чемпионаты по снежкам и прочие развлекательные мероприятия.

Сам конкурс продлится до 30 января. Итоги подведут 15 марта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав ПинаевТОСВячеслав ГорячкинПинаевмэрия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы