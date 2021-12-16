ТОСы Нижнего Тагила смогут побороться за звание лучшего «новогоднего»

20 декабря в мэрии начнется прием заявок на участие в фестивале «Новогодний ТОС» и продлится до 24 числа. Члены ТОСа должны будут не только придумать и создать атмосферу нового года на своей территории, но и провести семейные состязания, колядки, спортивные игры, турниры, чемпионаты по снежкам и прочие развлекательные мероприятия.