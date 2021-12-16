Уральские села благоустроят по программе формирования комфортной городской среды

Уральские села благоустроят по программе формирования комфортной городской среды
Уральские села благоустроят по программе формирования комфортной городской среды
Сегодня, 16:11ОбществоФото: Instagram
Проекты в рамках программы формирования комфортной городской среды будут реализовываться с 2022 года и в малых населенных пунктах Свердловской области.

Предложение о том, чтобы проекты реализовывались не только в городах, но и селах области, 16 декабря было закреплено постановлением правительства региона. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Стоимость реализуемых проектов составит от 15 до 50 млн рублей в зависимости от количества жителей в населенных пунктах. Средства будут выделяться по результатам конкурса также, как и в случае с городами. С 2018 года в рамках программы формирования комфортной городской среды в Свердловской области было благоустроено 658 площадок.

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