Уральские села благоустроят по программе формирования комфортной городской среды

Проекты в рамках программы формирования комфортной городской среды будут реализовываться с 2022 года и в малых населенных пунктах Свердловской области.

Предложение о том, чтобы проекты реализовывались не только в городах, но и селах области, 16 декабря было закреплено постановлением правительства региона. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев. Стоимость реализуемых проектов составит от 15 до 50 млн рублей в зависимости от количества жителей в населенных пунктах. Средства будут выделяться по результатам конкурса также, как и в случае с городами. С 2018 года в рамках программы формирования комфортной городской среды в Свердловской области было благоустроено 658 площадок.

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