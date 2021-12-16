Уральские села благоустроят по программе формирования комфортной городской среды

Предложение о том, чтобы проекты реализовывались не только в городах, но и селах области, 16 декабря было закреплено постановлением правительства региона. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Стоимость реализуемых проектов составит от 15 до 50 млн рублей в зависимости от количества жителей в населенных пунктах. Средства будут выделяться по результатам конкурса также, как и в случае с городами. С 2018 года в рамках программы формирования комфортной городской среды в Свердловской области было благоустроено 658 площадок.