В Нижнем Тагиле открылись бесплатные зимние детские площадки от ЕЖК

В первый день открытия посетителей ждала праздничная программа с Дедом Морозом, знаменитыми Майонезиками ЕЖК и подарками от бренда. Это было зажигательно, по-семейному и с удивительно позитивным новогодним настроением. Майонезики ЕЖК устраивали танцевальные батлы, дети играли в весёлые игры с Дедом Морозом. В празднике приняли участие семьи всего двора и соседних домов.
На каждой из них установлена новогодняя елка и горка для катания на ледянках. Кроме того, дети смогут поиграть в снежки в импровизированной крепости с мишенями. Для самых маленьких посетителей на площадке организовали бизиборд, модную игру в кубики, которая не только активно занимает малышей, но и развивает их воображение! Родители могут подождать детей на оборудованной для них скамейке или присоединиться к зимним забавам.
Все элементы площадки выполнены в стиле уральских гор. Ведь ЕЖК — уральский бренд, хорошо знакомый каждому жителю.
Детские площадки работают по следующим адресам:
Проект «Урал – это мы» ЕЖК запустил также и в Екатеринбурге. Открытия намечаются на ближайшие дни.
Более подробно о работе площадок можно узнать в социальных сетях ЕЖК Провансаль Instagram и «ВКонтакте».