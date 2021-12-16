В Нижнем Тагиле открылись бесплатные зимние детские площадки от ЕЖК

На каждой из них установлена новогодняя елка и горка для катания на ледянках. Кроме того, дети смогут поиграть в снежки в импровизированной крепости с мишенями. Для самых маленьких посетителей на площадке организовали бизиборд, модную игру в кубики, которая не только активно занимает малышей, но и развивает их воображение! Родители могут подождать детей на оборудованной для них скамейке или присоединиться к зимним забавам.