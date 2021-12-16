Законопроект о QR-кодах принят Госдумой в первом чтение

В своем нынешнем виде он позволяет губернаторам требовать в своих регионах предъявления QR-кодов при посещении общественных мест для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Какие именно учреждения и заведения будут входить в эти «общественные места», каждый регион вправе решать самостоятельно. Невакцинированным гражданам по-прежнему разрешается посещать аптеки и продуктовые магазины.