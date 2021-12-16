Законопроект о QR-кодах принят Госдумой в первом чтение

Проект закона поддержали 329 депутатов, против высказались – 87 и еще один депутат воздержался. Также ЛДПР были предложены поправки ко второму чтению законопроекта.
В своем нынешнем виде он позволяет губернаторам требовать в своих регионах предъявления QR-кодов при посещении общественных мест для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Какие именно учреждения и заведения будут входить в эти «общественные места», каждый регион вправе решать самостоятельно. Невакцинированным гражданам по-прежнему разрешается посещать аптеки и продуктовые магазины.
Напомним, что ранее вице-премьер РФ РФ Татьяна Голикова сообщила, что неофициально переболевшие COVID-19 россияне смогут получить QR-коды после сдачи анализов на антитела. Это же касается и привитых иностранными вакцинами. Система QR-кодов действует на территории Свердловской области с 30 декабря.