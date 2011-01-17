АвтоВАЗ отзывает 10,5 тысяч автомобилей

В ходе заводских испытаний готовой продукции на двигателях отдельных автомобилей обнаружены пружинные шайбы с несоответствиями. Причина несоответствия устранена поставщиком — Белебеевским заводом «Автонормаль». На момент старта отзывной кампании покупателям было реализовано несколько десятков автомобилей из указанной партии. АвтоВАЗ оперативно организовал оповещение всех клиентов. Остальные автомобили партии поступят в продажу только после устранения несоответствия данных деталей. Напомним, в ноябре прошлого года АвтоВАЗ проводил проверку 11 700 автомобилей для исключения возможного проявления отклонений в работе вакуумного усилителя тормозов.