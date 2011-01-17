АвтоВАЗ отзывает 10,5 тысяч автомобилей
17 января 2011, 16:10ОбществоАнка
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«АвтоВАЗ» проводит проверку 10,5 тыс. автомобилей Lada Kalina, Priora, Samara, 2105/2107 и 4x4 для исключения возможных отклонений в работе двигателей внутреннего сгорания, передает «Автостат».
В ходе заводских испытаний готовой продукции на двигателях отдельных автомобилей обнаружены пружинные шайбы с несоответствиями. Причина несоответствия устранена поставщиком — Белебеевским заводом «Автонормаль». На момент старта отзывной кампании покупателям было реализовано несколько десятков автомобилей из указанной партии. АвтоВАЗ оперативно организовал оповещение всех клиентов. Остальные автомобили партии поступят в продажу только после устранения несоответствия данных деталей. Напомним, в ноябре прошлого года АвтоВАЗ проводил проверку 11 700 автомобилей для исключения возможного проявления отклонений в работе вакуумного усилителя тормозов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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