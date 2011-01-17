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Госдолг США достиг 14 триллионов долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Госдолг США достиг 14 триллионов долларов

17 января 2011, 08:13ОбществоОльга
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