Госдолг США достиг 14 триллионов долларов

Теперь каждый американец условно должен более 45 тысяч долларов.В феврале 2010 года потолок государственного долга США был повышен до14,3 триллиона долларов. Теперь Конгрессу предстоит либо опять повыситьэтот порог, приняв специальный закон, либо резко сократить расходы.

Ранее министр финансов США Тимоти Гейтнер заявлял, что ранееустановленный предел госдолга будет достигнут к 31 марта 2011 года.Министр настаивал на увеличении этого порога, подчеркивая, что впротивном случае экономику страны ждут катастрофические последствия.Представители республиканцев в Конгрессе, в свою очередь, заявляют отом, что могут дать согласие на увеличение допустимого размера долгалишь в том случае, если расходы бюджета впредь будут ограничены.