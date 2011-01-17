Лужков планирует перебраться на жительство в Латвию
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подал заявление на получение вида на жительство в Латвии. Об этом сообщает передача Nekā personīga («Ничего личного») латвийского телеканала TV3.
По информации Nekā personīga, Лужков подал прошение в латвийскоепосольство в России незадолго до Нового года. Свое прошение получить назаконных основаниях вид на жительство в Латвии Лужков обосновал тем, чтовложил необходимую сумму - 200 тыс. латов (280 тыс. евро) всубординированный капитал Rietumu banka. Помимо того, Лужкову в Латвиипринадлежит недвижимость. Проверив указанную недвижимость, властиустановили, что это склад.
При этом в Латвии не слишком вооодушевлены тем, что Лужков здесьпоселится, указывает Nekā personīga, по мнению которой, в прежние своиприезды в качестве московского мэра он не раз демонстрировал свою«нелояльность» по отношению к стране.
Как заявила глава МВД Линда Мурниеце («Единство»), власти и спецслужбынамерены проверить источник денег, вложенных в банк и другую информацию.По словам министра, вероятно, будут основания, чтобы отказать Лужкову впрошении вида на жительства.Как сразу же после отставки Лужкова со своего поста сообщалоинтернет-приложение к федеральному еженедельнику «Российские вести»Riga.Rosvesty со ссылкой на свои источники, связанные с правительствомМосквы лица уже с августа 2010 года прорабатывали схемы осуществлениязначительных по масштабу инвестиций в рижскую недвижимость.