Предстоящая неделя в Нижнем Тагиле будет морозной

Усилился мороз : в воскресенье днем было до -20-ти, минувшей ночьюв Свердловской области, за исключением юго-восточных районов, преобладала температура -25,-30. Начавшаяся неделя изменений в погоде не принесет. Антициклон удержит преимущественно малооблачную морозную погоду: ночью -25,-30°, днем -15,-20°.