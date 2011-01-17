Предстоящая неделя в Нижнем Тагиле будет морозной
17 января 2011, 15:57ОбществоАнка
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Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в Свердловском Гидрометцентре, в прошедшие выходные существенных осадков в регионе не отмечено, лишь на юго-востоке Свердловской области минувшей ночью шел небольшой снег.
Усилился мороз : в воскресенье днем было до -20-ти, минувшей ночьюв Свердловской области, за исключением юго-восточных районов, преобладала температура -25,-30. Начавшаяся неделя изменений в погоде не принесет. Антициклон удержит преимущественно малооблачную морозную погоду: ночью -25,-30°, днем -15,-20°.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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