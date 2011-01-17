Путин распорядился связать скоростными поездами города ЧМ-2018
Любовь к быстрой езде дорого обойдется бюджету страны и ОАО «Российские железные дороги». Планы правительства организовать скоростное железнодорожное сообщение между всеми городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, потребуют около 4 млрд евро расходов.
Распоряжение главы правительства Владимира Путина связать скоростнымижелезными дорогами города ЧМ-2018, будет нелегко исполнить. Напомним,спортивные мероприятия пройдут в 13 городах: Москва, Санкт-Петербург,Калининград, Ярославль, Нижний Новгород, Саранск, Казань, Самара,Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар и Сочи.
Организовывать на этих маршрутах высокоскоростное железнодорожноесообщение, предусматривающее скорости до 400 км/ч, глава РЖД ВладимирЯкунин считает неоправданным. Как заявил Якунин журналистам, отрезки между городами в среднем составляютоколо 600 км. На таких расстояниях, как показывает мировой опыт, можнообойтись меньшими скоростями. Таким образом, наиболее логичным выходомвыглядит вывод на эти линии уже испытанных поездов «Сапсан».
Преимущество «Сапсанов» в том, что они приспособлены для движения пороссийской широкой колее. Однако состояние полотна должно бытьсоответствующим, что может обойтись недешево. К примеру, модернизацияпутей между Москвой и Санкт-Петербургом потребовала около 15 млрдрублей, а маршрут до Нижнего Новгорода— еще 9 млрд. При аналогичныхтратах на каждом отрезке пути РЖД выложит на модернизацию 100 млрдрублей— это еще 2,5 млрд евро.
Расходы «Российских железных дорог» станут лишь частью всего комплексатрат, требующихся на проведение чемпионата мира по футболу. Так,строительство и реконструкция стадионов и их инфраструктуры потребуютдополнительно еще не меньшей суммы.
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