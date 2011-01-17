Путин распорядился связать скоростными поездами города ЧМ-2018

Распоряжение главы правительства Владимира Путина связать скоростнымижелезными дорогами города ЧМ-2018, будет нелегко исполнить. Напомним,спортивные мероприятия пройдут в 13 городах: Москва, Санкт-Петербург,Калининград, Ярославль, Нижний Новгород, Саранск, Казань, Самара,Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар и Сочи.

Организовывать на этих маршрутах высокоскоростное железнодорожноесообщение, предусматривающее скорости до 400 км/ч, глава РЖД ВладимирЯкунин считает неоправданным. Как заявил Якунин журналистам, отрезки между городами в среднем составляютоколо 600 км. На таких расстояниях, как показывает мировой опыт, можнообойтись меньшими скоростями. Таким образом, наиболее логичным выходомвыглядит вывод на эти линии уже испытанных поездов «Сапсан».

Преимущество «Сапсанов» в том, что они приспособлены для движения пороссийской широкой колее. Однако состояние полотна должно бытьсоответствующим, что может обойтись недешево. К примеру, модернизацияпутей между Москвой и Санкт-Петербургом потребовала около 15 млрдрублей, а маршрут до Нижнего Новгорода— еще 9 млрд. При аналогичныхтратах на каждом отрезке пути РЖД выложит на модернизацию 100 млрдрублей— это еще 2,5 млрд евро.