Путину предрекли попадание в «черный список» ЕС

В списке, по данным The New Times, может оказаться и вице-премьер ИгорьСечин, а также следователи, прокуроры и судьи, непосредственнозанимавшиеся делом «ЮКОСа». Фигурантам списка, по данным журнала, могутотказать в визах. Кроме того, могут быть заморожены их банковские счета.«Европа не остановится ни перед чем, чтобы права человека в Россиисоблюдались», - заявила в интервью The New Times депутат ЕвропарламентаКристина Оюланд.

Ранее призывы к введению визовых и финансовых санкций в отношениироссийских чиновников, причастных к суду над фигурантами дела «ЮКОСа»,звучали в Европарламенте. Президент Европарламента Ежи Бузек назвалпроцесс над Ходорковским и Лебедевым «лакмусовой бумажкой» уважения кзаконности и правам человека в России.

В конце декабря 2010 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к 13,5годам колонии общего режима в рамках так называемого «второго дела»«ЮКОСа». Их признали виновными в хищении 218 миллионов тонн нефти иотмывании средств, полученных от ее реализации.В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что уголовноепреследование руководителей «ЮКОСа» было вызвано конфликтом МихаилаХодорковского с Владимиром Путиным. Сам Ходорковский прямо обвинял вфабрикации дела против себя Игоря Сечина, председателя совета директоров«Роснефти», которой досталось дочернее предприятие «ЮКОСа»«Юганскнефтегаз».