Путину предрекли попадание в «черный список» ЕС

В списке, по данным The New Times, может оказаться и вице-премьер ИгорьСечин, а также следователи, прокуроры и судьи, непосредственнозанимавшиеся делом «ЮКОСа». Фигурантам списка, по данным журнала, могутотказать в визах. Кроме того, могут быть заморожены их банковские счета.«Европа не остановится ни перед чем, чтобы права человека в Россиисоблюдались», - заявила в интервью The New Times депутат ЕвропарламентаКристина Оюланд.