Самая популярная машина в России - «ВАЗ 2105-2107»

Рост продаж в декабре 2010 года составил 60% по сравнению с тем жепериодом 2009 года.В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок,наиболее продаваемых в 2010 году, девять производятся в России.Абсолютным лидером по количеству проданных автомобилей стала модель «ВАЗ2105-2107», именуемая в народе «классикой».