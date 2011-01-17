Самая популярная машина в России - «ВАЗ 2105-2107»
17 января 2011, 09:15ОбществоОльга
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Продажи новых легковых автомобилей в России за 2010 год выросли на 30%, или на 444 831 штуку по сравнению с 2009 годом, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Рост продаж в декабре 2010 года составил 60% по сравнению с тем жепериодом 2009 года.В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок,наиболее продаваемых в 2010 году, девять производятся в России.Абсолютным лидером по количеству проданных автомобилей стала модель «ВАЗ2105-2107», именуемая в народе «классикой».
За 2010 год было продано136 006 автомобилей данной модели. За ней следуют еще три модели«АвтоВАЗа»: Priora, Kalina, Samara. Замыкает первую пятерку самаяпопулярная в России иномарка – Ford Focus.
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