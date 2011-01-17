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Самая популярная машина в России - «ВАЗ 2105-2107»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самая популярная машина в России - «ВАЗ 2105-2107»

17 января 2011, 09:15ОбществоОльга
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