Серебряный кубок спартакиады Свердловэнерго получили энергетики Нижнего Тагила
17 января 2011, 16:46ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Команда Нижнетагильских электрических сетей «МРСК Урала» заняла третье место в её завершающем этапе – лыжной гонке.
Высокий результат обеспечили диспетчер Нижнетагильского района электросетей 26 –летняя Татьяна Грошева и начальник Верхнетуринского района электросетей 42-летний Ильсур Мусагитов. В итоговом зачете тагильские энергетики среди семи команд-соперниц стали обладателями серебряного кубка спартакиады Свердловэнерго, сообщает пресс-служба НТЭС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей