Серебряный кубок спартакиады Свердловэнерго получили энергетики Нижнего Тагила

Команда Нижнетагильских электрических сетей «МРСК Урала» заняла третье место в её завершающем этапе – лыжной гонке. Высокий результат обеспечили диспетчер Нижнетагильского района электросетей 26 –летняя Татьяна Грошева и начальник Верхнетуринского района электросетей 42-летний Ильсур Мусагитов. В итоговом зачете тагильские энергетики среди семи команд-соперниц стали обладателями серебряного кубка спартакиады Свердловэнерго, сообщает пресс-служба НТЭС. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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