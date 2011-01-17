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Ставки по депозитам в течение года вырастут не более чем на 1-2%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ставки по депозитам в течение года вырастут не более чем на 1-2%

17 января 2011, 16:29ОбществоАнка
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