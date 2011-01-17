Ставки по депозитам в течение года вырастут не более чем на 1-2%

Эксперты считают, что сейчас из-за высокой ликвидности банков, необходимости в стимулировании вкладчиков больше нет, поэтому ставки по депозитам останутся на прежнем уровне. Как рассказал JustMedia председатель правления одного из банков Свердловской области Андрей Золотухин, отмена регулирования Центробанком ставок по вкладам на рынок никак не повлияет, так как данная мера была введена в кризис 2008 года в условиях активного спроса банков на вклады населения и неадекватного роста ставок на рынке. Сейчас ситуация абсолютно противоположная — избыток ликвидности у банков, слабая конкуренция на рынке вкладов, снижение ставок по вкладам ниже уровня инфляции.