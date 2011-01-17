УВД разыскивает свидетелей убийства в Черноисточинске

Погибший работал водителем на ООО «Тагильское пиво» и занимался частнымизвозом без официальной фирмы и оператора.В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, чтоуказанной автомашиной Владимир Д. пользовался по доверенности. В тотдень около 14.30 его видели на машине в районе поселка Кирпичный околомагазина «Тагилхлеб», говорится в сообщении пресс-службы УВД.

У погибшего похищены серебряные цепь и крест большого размера, золотаяпечатка с камнем черного цвета. Следствие предполагает, что преступники,избив водителя, попытались скрыться на его машине, но не справились суправлением и съехали в кювет. После чего автомобиль подожгли.

Руководство отдела милиции №21 УВД по Нижнему Тагилу проситвсех, кторасполагает какой-либо информацией об обстоятельствах происшедшего,обратиться в дежурную часть ОМ №21 по адресу: Островского, 5 или по тел.25-43-52, 97-60-42, 97-60-41.За информацию, способствующую раскрытию тяжкого преступления,гарантируется вознаграждение, отмечает пресс-служба УВД.