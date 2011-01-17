В Нижнем Тагиле на Уралхимпласте в пятый раз определили лучших рабочих года
17 января 2011, 16:55ОбществоАнка
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На Уралхимпласте подведены итоги конкурса «Лучший рабочий года», который проводится на предприятии уже 5 лет.
За звание лучшего боролись 14 работников. Победителями признаны оператор хлораторной биологических очистных сооружений Татьяна Копылова, аппаратчик конденсации производства синтетических смол Елена Гарипова и электрогазосварщик отдела главного механика Алексей Митрофанов. Большинство участников конкурса работают на Уралхимпласте свыше двадцати лет. Стаж работы на предприятии самого опытного номинанта – 34 года. Все участники конкурса получили премии в 3 тыс. рублей, их фотографии помещаются на доску Почёта предприятия. Каждый из «тройки призеров» получит единовременное вознаграждение в размере двух средних зарплат, отметили в пресс-службе УХП.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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