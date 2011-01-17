В Нижнем Тагиле НТМК получил шесть патентов на изобретения и полезные модели

Как отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза», все технические решения направлены на повышение эффективности технологии и усовершенствование оборудования доменного, сталеплавильного переделов и производства транспортного проката. Как рассказал начальник патентного бюро технического управления НТМК Юрий Исупов, в настоящее время в конвертерном цехе начато испытание полезной модели «Устройство размеров горячих слитков». Проводятся промышленные испытания новой конструкции погружного патрубка для вакууматора, что позволит увеличить стойкость агрегата, в котором из стали удаляются вредные газы и неметаллические включения. В ближайшее время планируется начать применение новой конструкции выпускного желоба для доменной печи. Как результат снизятся потери чугуна со шлаком. Экономический эффект составит около 60 миллионов рублей. Всего НТМК является обладателем 500 патентов на изобретения и полезные модели.