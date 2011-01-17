В Нижнем Тагиле о «нехороших квартирах» с пьющими соседями просят сообщать

Девять лет в Нижнем Тагиле сохранялась тенденция снижения смертности на пожарах. Но этот январь стал настоящим кошмаром. Только за 10 дней новогодних каникул, по данным пожарных, в городе и пригороде погибли 5 человек. И вот теперь еще 3 внезапно оборвавшиеся жизни… Сотрудники муниципалитета совместно с Госпожнадзором ежедневно обходят неблагополучные квартиры и места пребывания бездомных. Но выявить всех потенциально опасных горожан нереально. Впрочем, каждый тагильчанин может помочь нейтрализовать такую «мину замедленного действия», живущую по соседству. О «нехороших квартирах», где часто пьют, можно сообщить по телефонам 01 или 02. Как отметил исполняющий полномочия Главы Нижнего Тагила Андрей Ларин, на такие сигналы обязательно отреагируют.