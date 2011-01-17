В Нижнем Тагиле в пожаре сгорели 3 человека

В результате пожара погибли трое мужчин. Двое из них, 1951 г.р. и 1949г.р., являются родственниками.Личность третьего погибшегоустанавливается.

По сообщению пресс-службы МЧС по Свердловской области, площадь пожарасоставила 2 кв.м: горели постельные принадлежности и домашнее имущество.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем прикурении в нетрезвом состоянии.

В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники, 8 человек личногосостава. Пожар потушен в 06.14.