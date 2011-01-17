В Нижнем Тагиле в пожаре сгорели 3 человека
17 января 2011, 09:29Общество
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Сообщение о пожаре поступило в службу «01 МЧС России» утром 17 января. Горела квартира в 9-ти этажном доме по улице Уральской.
В результате пожара погибли трое мужчин. Двое из них, 1951 г.р. и 1949г.р., являются родственниками.Личность третьего погибшегоустанавливается.
По сообщению пресс-службы МЧС по Свердловской области, площадь пожарасоставила 2 кв.м: горели постельные принадлежности и домашнее имущество.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем прикурении в нетрезвом состоянии.
В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники, 8 человек личногосостава. Пожар потушен в 06.14.
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