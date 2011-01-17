В школах Нижнего Тагила вводится противоэпидемический режим

В Нижнем Тагиле фиксируется очередной рост заболеваемости ОРВИ. Сейчас ежедневно в лечебно-профилактические учреждения обращается до 450 человек. Наиболее подвержены атаке вирусов дети до 14 лет и взрослые, не прошедшие иммунизацию. В связи с ростом заболеваемости с 17 января на карантин закрыты два класса в гимназии №87, предварительно на срок до недели. Решено ввести усиленный противоэпидемический режим в лечебно-профилактических организациях Нижнего Тагила, в дошкольных и образовательных учреждениях. В классах и группах проводится активная дезинфекция, минимизируются контакты между детьми, отмечают в пресс-службе нижнетагильского управления здравоохранения.