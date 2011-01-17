Японские ученые намерены возродить мамонтов

Такое научное чудо стало возможным благодаря развитию технологий клонирования, сообщают британские СМИ. Отметим, что попытки воскресить мамонтов предпринимались еще 10 лет назад. Из клеток организма ископаемого, найденного в вечной мерзлоте в Сибири, извлекали ядра и пытались их размножить. Однако хранившиеся несколько тысяч лет в холоде клетки уже не могли функционировать. Сдвиг в этом области наметился в 2008 году, когда ученые смогли клонировать мышь с помощью клеток другой мыши, замороженной на 16 лет.