Японские ученые намерены возродить мамонтов
17 января 2011, 15:49ОбществоАнка
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Доисторические животные могут вновь появиться на Земле уже в ближайшем будущем — через четыре года.
Такое научное чудо стало возможным благодаря развитию технологий клонирования, сообщают британские СМИ. Отметим, что попытки воскресить мамонтов предпринимались еще 10 лет назад. Из клеток организма ископаемого, найденного в вечной мерзлоте в Сибири, извлекали ядра и пытались их размножить. Однако хранившиеся несколько тысяч лет в холоде клетки уже не могли функционировать. Сдвиг в этом области наметился в 2008 году, когда ученые смогли клонировать мышь с помощью клеток другой мыши, замороженной на 16 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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