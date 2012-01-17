Bridgestone научился рисовать на шинах
17 января 2012, 08:05ОбществоРОман БОТов
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Японская компания Bridgestone разработала технологию нанесения цветных изображений на боковины шин. При этом данный способ не является исключительно экспериментальным — производитель планирует вывести новинку на рынок в самое ближайшее время.
Для покрышек с рисунками в «Бриджстоуне» решили вместо большого количества белой или черной резиновой ленты, из которой изготавливаются буквы на боковинах покрышек, использовать специальные чернила с двумя защитными слоями. Первых из них предохраняет изображение от обесцвечивания, а второй — от повреждений.
В компании утверждают, что автовладелец сможет заказать покрышки не только с каким-нибудь орнаментом на боковине, но и даже с отпечатанной фотографией. Кроме того, автомобили с «разрисованными» покрышками будут экономичнее машин с обычной «резиной», поскольку на них будет отсутствовать слой ленты, утяжеляющий шину.
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