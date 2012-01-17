Bridgestone научился рисовать на шинах

Для покрышек с рисунками в «Бриджстоуне» решили вместо большого количества белой или черной резиновой ленты, из которой изготавливаются буквы на боковинах покрышек, использовать специальные чернила с двумя защитными слоями. Первых из них предохраняет изображение от обесцвечивания, а второй — от повреждений.

В компании утверждают, что автовладелец сможет заказать покрышки не только с каким-нибудь орнаментом на боковине, но и даже с отпечатанной фотографией. Кроме того, автомобили с «разрисованными» покрышками будут экономичнее машин с обычной «резиной», поскольку на них будет отсутствовать слой ленты, утяжеляющий шину.