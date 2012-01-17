Для крещенского купания в Нижнем Тагиле оборудуют прорубь на пруду
Для желающих окунуться 19 января будет оборудована прорубь на тагильском пруду. Прорубь находится возле клуба моржей по пр. Мира, 1.
Госинспекция по маломерным судам сегодня провела проверку проруби - онасоответствует требованиям безопасности. 19 января с 8.00 до 21.00 возлепроруби будут дежурить спасательные службы, бригады «Скорой помощи»,МЧС, полиция.
От погружений рекомендуется воздержаться лицам в нетрезвом состоянии, с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Для купания в ледяной воде специалисты советуют выбирать теплую одежду, которую легко снять. Перед тем как окунуться в прорубь, нужно хорошо разогреться с помощью нескольких физических упражнений, затем быстро раздеться и заходить в купель.
В память о крещении Иисуса Христа в водах Иордана существует традиция освящать проруби для крещенского купания. Но в этом году прорубь в Нижнем Тагиле освящать не будут.
Освящение прорубей для купания является не обязательным предписанием, атрадицией, рассказали в канцелярии Нижнетагильской епархии. Прежде всеговода освящается для питья. Поскольку в городских и пригородных водоемахвода не пригодна для употребления в пищу, в ее освящении нетнеобходимости.
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