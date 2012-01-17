Для крещенского купания в Нижнем Тагиле оборудуют прорубь на пруду

Госинспекция по маломерным судам сегодня провела проверку проруби - онасоответствует требованиям безопасности. 19 января с 8.00 до 21.00 возлепроруби будут дежурить спасательные службы, бригады «Скорой помощи»,МЧС, полиция.

От погружений рекомендуется воздержаться лицам в нетрезвом состоянии, с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Для купания в ледяной воде специалисты советуют выбирать теплую одежду, которую легко снять. Перед тем как окунуться в прорубь, нужно хорошо разогреться с помощью нескольких физических упражнений, затем быстро раздеться и заходить в купель.

В память о крещении Иисуса Христа в водах Иордана существует традиция освящать проруби для крещенского купания. Но в этом году прорубь в Нижнем Тагиле освящать не будут.

Освящение прорубей для купания является не обязательным предписанием, атрадицией, рассказали в канцелярии Нижнетагильской епархии. Прежде всеговода освящается для питья. Поскольку в городских и пригородных водоемахвода не пригодна для употребления в пищу, в ее освящении нетнеобходимости.