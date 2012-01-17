Двое мужчин с похмелья попытались ограбить магазин на две бутылки пива, угрожая гранатой
17 января 2012, 08:47Общество
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ЧП произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга накануне. Двое мужчин, положив на прилавок гранату, потребовали отдать им две бутылки пива бесплатно.
Как передает Фонтанка.Ру, продавщица немедленно выполнила приказаниемужчин, после чего они скрылись, захватив и пиво, и гранату. Послеисчезновения злоумышленников сотрудники магазина позвонили в полицию,описав внешность гостей. Через полчаса в этом же микрорайонеподозреваемые были задержаны.
Злоумышленники, жители Кронштадта, оказались в Санкт-Петербурге с сильного похмелья и без денег. В данный момент оба находятся в полиции, где выясняются обстоятельства появления у них боевой гранаты.
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