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Двое мужчин с похмелья попытались ограбить магазин на две бутылки пива, угрожая гранатой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое мужчин с похмелья попытались ограбить магазин на две бутылки пива, угрожая гранатой

17 января 2012, 08:47Общество
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