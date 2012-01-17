Двое мужчин с похмелья попытались ограбить магазин на две бутылки пива, угрожая гранатой

Как передает Фонтанка.Ру, продавщица немедленно выполнила приказаниемужчин, после чего они скрылись, захватив и пиво, и гранату. Послеисчезновения злоумышленников сотрудники магазина позвонили в полицию,описав внешность гостей. Через полчаса в этом же микрорайонеподозреваемые были задержаны.