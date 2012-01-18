Эксперты предлагают отменить доверенности на управление автомобилем
Возможность пользоваться автомобилем по доверенности его владельца следует отменить, считает руководитель Московского центра борьбы с пробками Александр Шумский, сообщает Интрефаксhttp://interfax.ru/.
Институт доверенности на управление автомобилем совершенно себя изжил. Предлагаю, наконец, отменить доверенность на автомобиль и прицеп заодно, - заявил он.
Александр Шумский отметил, что доверенность и полис ОСАГО дублируются, так как в последнем внесены данные о лицах, которые допущены к управлению машиной.
В соответствии с Правилами дорожного движения России водитель обязан предъявить по требованию сотрудника ДПС доверенность, чтобы подтвердить право управления. Однако отношения между собственником авто и иным водителем лежат в сфере гражданского законодательства, одним из принципов которого является невмешательство третьих лиц
По его словам, большинство лиц, чьи автомобили были задержаны по проблемам с доверенностью, просто оставляют ее дома или забывают вовремя переоформить.
Кроме того, оформление доверенности не мешает ее подделать и не создает дополнительные трудности при угоне.
В Европе и Америке доверенности нет, - добавил руководитель Московского центра по борьбе с пробками.
Фото: gorod-scherbinka.ru