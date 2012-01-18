Эксперты предлагают отменить доверенности на управление автомобилем

Институт доверенности на управление автомобилем совершенно себя изжил. Предлагаю, наконец, отменить доверенность на автомобиль и прицеп заодно, - заявил он.

Александр Шумский отметил, что доверенность и полис ОСАГО дублируются, так как в последнем внесены данные о лицах, которые допущены к управлению машиной.

В соответствии с Правилами дорожного движения России водитель обязан предъявить по требованию сотрудника ДПС доверенность, чтобы подтвердить право управления. Однако отношения между собственником авто и иным водителем лежат в сфере гражданского законодательства, одним из принципов которого является невмешательство третьих лиц

По его словам, большинство лиц, чьи автомобили были задержаны по проблемам с доверенностью, просто оставляют ее дома или забывают вовремя переоформить.

Кроме того, оформление доверенности не мешает ее подделать и не создает дополнительные трудности при угоне.

В Европе и Америке доверенности нет, - добавил руководитель Московского центра по борьбе с пробками.