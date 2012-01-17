Nissan представил эксклюзивный Juke Shiro

То же касается и отделки дверных панелей, прострочки кожаной отделки рулевого колеса и сидений, перфорации обивки сидений. Элегантный контраст черного оформления интерьера и ярких белых деталей придает автомобилю яркие индивидуальные черты.

Снаружи Juke Shiro можно узнать по стильным 17-дюймовым легкосплавным дискам, сочетающим в своем дизайне темно-серый и серебристый цвета, матовым серебристым дверным ручкам и корпусам наружных зеркал заднего вида и глянцевым центральным стойкам кузова. Кроме того, для Juke Shiro доступен уникальный в линейке Juke вариант окраски кузова – темно-фиолетовый металлик.

Juke Shiro создан на основе топ-версии LE. На выбор покупателя предлагаются два варианта двигателя: бензиновый 1,6-литровый 117-сильный атмосферник мощностью 117 л.с. и 1,6-литровый 190-сильный турбированный DIG-T с непосредственным впрыском топлива. Доступны модификации с передним или полным приводом с бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.

Juke Shiro с двигателем 1.6 DIG-T комплектуется разработанной компанией Nissan передовой системой полного привода All-Mode 4x4-i, благодаря использованию которой Juke, несмотря на большой дорожный просвет, отличается лучшей в своем классе управляемостью и при этом сохраняет высокий уровень комфорта в движении.

Широкий перечень оснащения включает в себя систему Nissan Dynamic Control System, Nissan Connect, цветную камеру заднего вида, систему Intelligent Key с кнопкой запуска двигателя, подогрев передних сидений, климат-контроль, датчик дождя, датчик света, электропривод складывания зеркал заднего вида и тонированные задние стекла. Система безопасности представлена ESP, ABS с функцией распределения тормозного усилия, системой Brake Assist, 6 подушками безопасности и активными подголовниками передних сидений.

Juke Shiro также отличается набором тщательно подобранных аксессуаров, в котором собраны практичные вещи, созданные специально для того, чтобы гармонировать с белыми акцентами в салоне Shiro. На российском рынке данный пакет будет входить в базовую комплектацию специальной версии Shiro.

Специальная версия Juke Shiro доступна для заказа с февраля 2012 года.