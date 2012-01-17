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Нижний Тагил стал первым городом в области, где зачислить детей в школу и садик стало возможным через интернет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил стал первым городом в области, где зачислить детей в школу и садик стало возможным через интернет

17 января 2012, 16:21Общество
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