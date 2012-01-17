Нижний Тагил стал первым городом в области, где зачислить детей в школу и садик стало возможным через интернет
Подать обращение о зачислении и переводе ребенка в детский сад или школу можно, зайдя с компьютера на Единый портал госуслуг. Если же у желающих воспользоваться услугой отсутствует доступ в Интернет, то можно воспользоваться инфоматами, установленными в городе.
Проект «Электронные услуги в сфере образования» разработан управлением образования Нижнего Тагила и победил в конкурсе на соискание премии губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий.
По данным разработчиков проекта, в результате его реализации в Нижнем Тагиле существенно сокращена очередь в дошкольные учреждения образования. Если на 15 января 2011 года было зарегистрировано 9114 заявлений, то на 15 декабря 2011 года количество заявлений сократилось до 7143. Формально число людей подающих обращение, осталось тем же, но значительно сократилось число повторяющихся заявлений. Даже если родители подают заявление в несколько ДОУ, то в системе регистрируется только одно обращение.
В рамках реализации проекта в каждый детский сад был поставлен нетбук, а также установлено базовое программное обеспечение, выполнено подключение к интернету в Тагиле.
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