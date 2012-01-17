Нижний Тагил стал первым городом в области, где зачислить детей в школу и садик стало возможным через интернет

По данным разработчиков проекта, в результате его реализации в Нижнем Тагиле существенно сокращена очередь в дошкольные учреждения образования. Если на 15 января 2011 года было зарегистрировано 9114 заявлений, то на 15 декабря 2011 года количество заявлений сократилось до 7143. Формально число людей подающих обращение, осталось тем же, но значительно сократилось число повторяющихся заявлений. Даже если родители подают заявление в несколько ДОУ, то в системе регистрируется только одно обращение.