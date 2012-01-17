Полицейские пересядут на Мерседесы
17 января 2012, 11:19Общество
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16 Мерседесов поступили в распоряжение дорожной полиции Московской и Владимирской областей.
Компания «Мерседес-Бенц Рус» передала 13 автомобилей Mercedes-Benz E 3504MATIC Центру специального назначения в области безопасности дорожногодвижения УМВД России.
Передача машин состоялась еще 9 декабря. Кроме того, 16 декабря 2011года на СТОА «Мерседес-Бенц» в Вешках состоялась выдача еще трехавтомобилей Mercedes-Benz E 350 4MATIC Управлению ГИБДД МВД поВладимирской области».
Свердловская область на этом фоне выглядит сиро: наши полицейскиедовольствуются малым, пишет 66.ru. Так, на службе у областной ГИБДД естьпара Ford Mondeo в прошлом кузове и с десяток Audi A4 с турбомотором иполным приводом. Не дошла еще до нас, видать, модернизация.
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