Познакомиться со старинными средствами передачи информации смогут тагильчане на выставке «Далёкое близко»
Как развивались средства связи на протяжении последних столетий рассказывает новая выставка «Далёкое близко», открывшаяся в историко-техническом музее «Дом Черепановых».
В переводе с греческого слово «теле» означает «далеко». Оноприсутствует в названиях таких хорошо известных нам технических приборов, как телефон и телевизор. С помощью телефона мы слышим звук издалека, с помощью телевизора – мы можем видеть издалека.
Эти технические средства позволяют современному человеку приблизить к себе далёкое, находящееся от него на большом расстоянии и почувствовать, что далёкое близко. Но чтобы на свет появился телефон и телевизор, должны были возникнуть такие средства связи и информации, как телеграф и радио. А им, в свою очередь, предшествовали более старинныеметоды и средства передачи сообщений на далёкие расстояния: с помощью дыма и огня, сигнальных флажков и семафоров.
Узнать подробнее об этом и познакомиться со старинными средствами связи тагильчане смогут на выставке.
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