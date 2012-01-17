Познакомиться со старинными средствами передачи информации смогут тагильчане на выставке «Далёкое близко»

В переводе с греческого слово «теле» означает «далеко». Оноприсутствует в названиях таких хорошо известных нам технических приборов, как телефон и телевизор. С помощью телефона мы слышим звук издалека, с помощью телевизора – мы можем видеть издалека.

Эти технические средства позволяют современному человеку приблизить к себе далёкое, находящееся от него на большом расстоянии и почувствовать, что далёкое близко. Но чтобы на свет появился телефон и телевизор, должны были возникнуть такие средства связи и информации, как телеграф и радио. А им, в свою очередь, предшествовали более старинныеметоды и средства передачи сообщений на далёкие расстояния: с помощью дыма и огня, сигнальных флажков и семафоров.