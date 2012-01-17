Развенчаны самые невероятные мифы о животных

1. Летучие мыши слепы. Поговорка «Слеп, как летучая мышь» совершенно неверна. В действительности у летучих мышей довольно хорошее зрение. Невзирая на то, что это преймущественно ночные существа, они совмещают возможность обычного зрения и эхолокации.

2.1 годжизни собаки равняется 7 годам человеческой жизни. Этот миф произошел вследствие того, что срок жизни собаки примерно в 7 раз короче человеческой. По данной теории 2-летняя собака приравнивается к 14-летнему подростку. Хотя это совершенно неверная модель. Собаки взрослеют гораздо быстрее. Также срок жизни собаки варьируется в зависимости от породы. Огромные собаки взрослеют медленнее, однако к 5 годам жизни уже принято считать взрослыми, в то время как небольшие породы взрослеют только к 10 годам.

3.У золотых рыбок трехсекундная память. Так же не правильно. Для рыб у золотых рыбок отличная память. Они умеют запоминать разнообразные цвета, типы музыки и ощущения на срок больше года.

4.Хамелеоны меняют собственный цвет под цвет окружающей среды. В действительности хамелеоны меняют цвет под влиянием подобных факторов, как настроение, температуру, состояние здоровья и освещенность. У массы разновидностей хамелеонов способность изменять цвет ограничена только несколькими цветами - чаще всего это бывают сероватый, коричневый и зеленый. Отдельные виды способны так же окрашиваться в розоватый, желтого цвета, алый и голубой цвета.

5.Коалы - разновидность медведей. Медвежата коала - в действительности совсем не медвежата. Это разновидность сумчатых зверей, дальние родственники которых - кенгуру, вомбаты, валлаби и опоссумы.

6.Лобстеры - однолюбы. Невзирая на известный миф, навеянный сериалом «Друзья», лобстеры совсем не однолюбы. На деле все обстоит с точностью до наоборот! Самцы лобстеров не упускают ни одной самки.

7.Если взять птенца в руки, то его родители перестанут признавать собственным. В действительности нюх у птиц почти неразвит. В основном они рассчитывают на зрение. Да и так или иначе ни 1 птица ни за что просто так не откажется от собственного птенца. Миф навеян особенностью пернатых родителей отлетать от гнезда в надежде отвлечь внимание на себя и увести подальше от птенцов. Однако даже если этот номер не происходит, родители наблюдают за гнездом с безопасного расстояния и как только угроза минует, возвращаются к собственным птенцам.

8.«Лев – царь зверей». Давно привычное «Лев – царь зверей» уже давно надо забыть. Слон умнее его и сильнее, а африканский буйвол может сравниться со львом по отваге и силе.

9.Акула – самое кровожадное животное. Давно закрепившееся мнение об акуле как о самом кровожадном животном тоже не соответствует действительности. В одних США за год от нападения пчел страдает в 2 раза больше людей, а от нападения собак – в 5 раз.

10.Самый свирепый хищник - лев и тигр. Самым же свирепым хищником считается не тигр и не лев, а рыба-тунец. Она с неистовой яростью нападает на косяки рыб, разрывая на части вдесятеро больше рыб, чем может съесть.

11.Змеи – самые ядовитые существа. Считается, что самыми же ядовитыми на земле являются не змеи. Яд лягушки кокои в тысячи раз сильнее цианистого калия и в 35 раз сильнее яда самой ядовитой среднеазиатской кобры. В одной лягушке яда столько, сколько хватит для умерщвления 1500 человек.

12.Самой опасной рыбой для человека является акула и пиранья. Намного больше людей пострадало от совсем нестрашных на вид пресноводных скатов. А наибольшую опасность для жителей Амазонки представляет крохотный сом кандиру, единственное позвоночное, паразитирующее на человеке (проникает в мочеполовые органы, питается кровью). Удалить его можно только хирургическим способом.

13. Самый морозостойкий – белый медведь. Самую низкую температуру переносит полярная утка - 110 градусов Цельсия, на 2 месте - гуси, на 3 - тюлени.

14.Самый ушастый зверь на Земле – вовсе не слон. Чемпионом среди ушастиков можно считать монгольского или китайского тушканчика (на фото). 9-сантиметровый зверек имеет уши длиной 5 см, то есть больше половины длины тела.

15.Самый терпеливый - верблюд. Верблюд, конечно, может долго обходиться без еды, но ему далеко до императорского пингвина, который может голодать 130 дней, высиживая птенцов. Клоп может не есть 2 года, тарантул - 2,5. Но и это не предел. Всех переплюнет обыкновенная болотная черепаха, которая способна голодать 5 лет.