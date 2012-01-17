С нового 2012 года в России выросли тарифы на ряд услуг

Наиболее заметным изменением является рост цены на бензин и дизельноетопливо (29-32,6%). Однако в Минэнерго сразу же заверили, что увеличениецен акцизы на нефтепродукты не вызовет стремительный рост цен набензин, по причине наличия достаточного количества запасов топлива нанефтеперерабатывающих заводах и АЗС.

С нового года налог на сигареты повысился до 360 рублей. А уже с 1 июляон вырастет до 390 рублей. Цены за акциз на алкоголь с крепостью болеечем 9% с 1 января повысились до 254 рубля за литр спирта. А уже к 1 июлюдоберутся до 300 рублей. В то время как акциз на пиво крепостью от 0,5до 8,6% в новом году будет составлять 12 рублей за литр. Значительновозросли с 1 января и некоторые из штрафов за нарушение правил дорожногодвижения.