Свердловской области сегодня исполнилось 78 лет

Свердловская область была образована 17 января 1934 года по постановлению Президиума ВЦИК СССР. Но территория региона была заселена задолго до этого. Здесь найдены многочисленные стоянки древнего человека. Площадь региона – 195 тысяч квадратных километров. По величине он на 17 месте среди всех субъектов России.

Регион расположен одновременно и в Европе, и в Азии. В Свердловской области живут почти 4,5 миллиона человек. Большинство – 80%, – в городах. Поздравляя свердловчан с праздником, губернатор Александр Мишарин отметил, что Свердловская область занимает одно из лидирующих мест в экономике страны. Второй год темпы роста здесь превышают среднероссийские в 2 раза.