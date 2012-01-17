В 4 городской больнице Нижнего Тагила появился новый томограф. Ремонт коронарографа продолжается

Напомним, что аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ), способного воспроизводить объемное изображение внутренних тканей человека и незаменимого при обследовании в области нейрохирургии и неврологии, в Нижнем Тагиле по-прежнему нет. Тагильским врачам приходится отправлять своих пациентов на обследование МРТ а Екатеринбург.

Что касается также необходимого в медицинских обследованиях аппарата коронарографа, проводящего диагностику сосудов сердца, или коронарных сосудов, то единственный в городе прибор находится на ремонте. Он установлен также в 4 городской больнице в отделении рентгенохирургии. Ближайший работающий аппарат находится также в Екатеринбурге.

По словам заведующей отделения Лидии Малининой, в аппарате сломана трубка, ремонт идет, и в данный момент проводится процедура дозиметрии (расчета дозы ионизирующего излучения). Сервисному центру General Electric, проводящему ремонт коронарографа, установлены четкие сроки – до 26 января.

На фото аппрарат компьютерной томографии.