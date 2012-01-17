В Екатеринбурге снимают сериал о семье алкоголика (ВИДЕО)

На главную роль я не стал звать профессионального актера, я позвал Серегу Кудряшова. Обычного мужика с Сортировки, которому тема алкозависимости близка, он знает ее изнутри. На прошлой неделе он ехал пьяный к нам в офис на озвучку, но по пути его загребли в КПЗ, откуда я его вызволил, поручившись перед полицейскими, что провожу друга до дома. Мне говорили, что брать Серегу на главную роль рискованно, но он к роли всю жизнь шел. Еще я хочу попробовать помочь Сереге начать новую жизнь, никогда не поздно взять себя в руки и все поменять заявляет Андрей Крупин.