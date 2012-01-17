В Екатеринбурге снимают сериал о семье алкоголика (ВИДЕО)
17 января 2012, 12:04ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбуржцы снимают сериал «Семья алкоголика». Тизер к сериалу уже можно посмотреть, а первая серия выйдет в День всех влюбленных, 14 февраля.
Режиссером и сценаристом сериала выступил известный стрит-артер АндрейКрупин, а продюсером -создатель проекта «Стенография» Евгений Фатеев,пишет JustMedia.
На главную роль я не стал звать профессионального актера, я позвал Серегу Кудряшова. Обычного мужика с Сортировки, которому тема алкозависимости близка, он знает ее изнутри. На прошлой неделе он ехал пьяный к нам в офис на озвучку, но по пути его загребли в КПЗ, откуда я его вызволил, поручившись перед полицейскими, что провожу друга до дома. Мне говорили, что брать Серегу на главную роль рискованно, но он к роли всю жизнь шел. Еще я хочу попробовать помочь Сереге начать новую жизнь, никогда не поздно взять себя в руки и все поменять заявляет Андрей Крупин.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей