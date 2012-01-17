В Индонезии открыта первая заправка только для мотоциклов

По последним, правда, немного устаревшим данным, число моторных транспортных средств в Индонезии составляет 70,7 миллиона единиц, из которых 52,4 миллиона - мотоциклы и скутеры. Предполагается, что заправка своих «железных коней» мотоциклистами на этих комплексах будет более удобной, более быстрой и более безопасной, чем на обычных общих АЗС, где пилотам двухколесного транспорта приходится порой лавировать между легковушками, джипами, грузовиками и автобусами.