В Индонезии открыта первая заправка только для мотоциклов
17 января 2012, 07:52ОбществоРОман БОТов
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Компания Shell открыла в Индонезии заправочную станцию, предназначенную только для мотоциклов. Заправка под названием Shell Motor Express начала работу в городе Чикупа в провинции Бантен на острове Ява. Данный заправочный комплекс стал пилотным проектом, реализованным в рамках программы индонезийского правительства по созданию целой сети таких заправок, предназначенных только для мотоциклов.
По последним, правда, немного устаревшим данным, число моторных транспортных средств в Индонезии составляет 70,7 миллиона единиц, из которых 52,4 миллиона - мотоциклы и скутеры. Предполагается, что заправка своих «железных коней» мотоциклистами на этих комплексах будет более удобной, более быстрой и более безопасной, чем на обычных общих АЗС, где пилотам двухколесного транспорта приходится порой лавировать между легковушками, джипами, грузовиками и автобусами.
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